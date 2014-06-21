На Закарпатті затримали диверсанта, який фотографував територію міжнародного аеропорту

Служба Безпеки України затримала диверсанта, який займався прихованою деталізованою фотозйомкою будівель, споруд і прилеглих територій Міжнародного аеропорту "Ужгород"

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Громадянина України «З», мешканця м.Перечин, затримано в Закарпатській області Службою безпеки спільно з підрозділом ДПС України.

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"Зловмисник здійснював приховану деталізовану фотозйомку будівель, споруд і прилеглих територій Міжнародного аеропорту"Ужгород" (злітна смуга, диспетчерський пункт, об’єкти навігації і радіолокації) та Оноківської ГЕС (Ужгородський район)", - зазначається у повідомлені.

У ході проведення огляду за місцем проживання «З» виявлено посібник Міністерства оборони СРСР «Руководство по подрывным работам» (має гриф «для службового користування»), бойовий розрахунок потреб 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону ЗСУкраїни (дислокується в Закарпатській області).

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За даним фактом слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області відкрито кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.