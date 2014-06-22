Ті, хто розпалює війну проти України, зрадили полеглих у боротьбі з фашизмом - Яценюк

Про це йдеться у його зверненні до українців з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«73 роки тому для мільйонів українців почалася найстрашніша війна у світовій історії. За перемогу в ній Україна заплатила колосальну ціну – під час війни загинув кожний п’ятий українець», - зазначив Яценюк.

За словами прем'єра, «ті, хто вижив, були впевнені – мир назавжди прийшов на нашу землю Ті, хто сьогодні розпалює війну проти українського народу, зрадили полеглих у боях, замордованих і закатованих на окупованих територіях. Вони знов несуть нам смерть і розруху. Кращі сини і доньки України знову вимушені брати до рук зброю, щоби відстояти нашу країну, нашу гідність, наше майбутнє».

Читайте такожПорошенко звернувся до українців у зв'язку з Днем скорботи і вшануванням пам'яті жертв війниВодночас Яценюк переконаний, що українці з кожним днем стають сильнішими, мудрішими і більш дієвими.

«Сьогодні ми вклоняємося подвигу тих, хто відстояв світ у війні з фашизмом, і схиляємо голову перед героїзмом загиблих у боротьбі проти терористів та найманців, які підняли руку на мир і спокій наших людей. Наша перемога виростає з мужності, відповідальності, любові до України і глибокої віри в неї. Ми з кожним днем стаємо сильнішими, мудрішими і більш дієвими. Ми багато чому навчилися за останні місяці і продовжуємо вчитися – швидше, ніж багато хто сподівався», - йдеться у зверненні.