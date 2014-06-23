Сили АТО надали чергові докази поставки Росією зброї для бойовиків (фото)
Сили АТО сьогодні отримали черговий доказ фактичної підтримки дій бойовиків, які проводять диверсійно-розвідувальну діяльність на сході України.
Внаслідок проведення контрдиверсійних дій підрозділами АТО була виявлена засідка бойовиків та знайдено чергові докази фактичної підтримки дій бойовиків.
Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.
"Професійно підготовлена та забезпечена в інженерному плані засідка дозволяє стверджувати, що облаштуванням позиції займались військові професіонали. Грамотно розставлені розтяжки із застосуванням бойових гранат мали б убезпечити бойовиків від несподіваного нападу", - пише він.
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Селезньов зазначає, що "трофеями" українських військовослужбовців стали РПГ-26, кілька гранат РГД-5, магазини з набоями, в тому числі для снайперської гвинтівки 7,62 мм з бронебійним патроном типу Б-32, який спроможний долати сучасні бронежилети.
"Номенклатура та рік виготовлення зброї та боєприпасів дозволяє стверджувати,що захоплена у бойовиків зброя має російське походження, - заявляє речник АТО. - Окрім того, разом із боєприпасами знайдено пломбу Федеральної митної служби Россійської Федерації".