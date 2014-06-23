На Донеччині бойовики з автоматів розстріляли автомобіль, водій загинув

У Мар'їнському районі четверо невідомих у камуфляжній формі та масках з автоматів розстріляли автомобіль «ДЕУ-Сенс», повідомляється на сайті ГУ МВС України в Донецькій області.

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"В результаті чого водій отримав смертельні поранення, а пасажир з вогнепальними пораненнями черевної порожнини госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.