На Донеччині бойовики з автоматів розстріляли автомобіль, водій загинув
18:27, 23 червня 2014Політика
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Озброєні терористи розстріляли автомобіль, пасажиру вдалося вижити.
REUTERS
У Мар'їнському районі четверо невідомих у камуфляжній формі та масках з автоматів розстріляли автомобіль «ДЕУ-Сенс», повідомляється на сайті ГУ МВС України в Донецькій області.
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"В результаті чого водій отримав смертельні поранення, а пасажир з вогнепальними пораненнями черевної порожнини госпіталізований", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.
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