Янукович видаватиме газету

Партія регіонів невдовзі матиме свою всеукраїнську газету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні у Житомирі на зборах депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів.

Відповідаючи на запитання учасників зборів щодо необхідності видання такої всеукраїнської газети, Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що політрада Партії регіонів та її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ з цього приводу декілька разів проводили зібрання. За її словами, переважна частина депутатів та членів політради Партії регіонів прийняли рішення щодо утворення вищезгаданої газети.

Р.БОГАТИРЬОВА не може повідомити точну дату виходу першого номера, але вона переконана, що вже на всеукраїнському зібранні депутатів рад усіх рівнів у Києві депутати таку газету побачать.