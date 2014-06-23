Парубій назвав непорозумінням інформацію про розформування "Айдара"

Про це він заявив в ефірі Свободи слова, у понеділок, 23 червня.

За словами глави РНБО, "дії батальйону протягом всіх бойових дій є не тільки адекватними, але і героїчними".

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"Я впевнений, що це непорозуміння, яке сталося з витоком інформації про якийсь наказ, який є скоріше результатом бюрократії, ніж політичної дії. Президент України Петро Порошенко особисто взяв під контроль ситуацію. Він припинив будь-які дії і накази щодо батальйону", - сказав Парубій.

Він додав, що Порошенко відстежить інформацію і прийме адекватне рішення щодо "Айдара".

Як повідомляв УНІАН, 17 червня чотири бійці батальйону "Айдар" загинули в ході сутички з терористами біля Луганська. Інформацію про загибель українських військовослужбовців підтвердив секретар РНБО Андрій Парубій.

Міноборони, у свою чергу, стверджує, що трагічний інцидент вночі на 18 червня стався через несанкціоноване рішення командування батальйону "Айдар" про проведення активних бойових дій.