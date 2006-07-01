Ющенко назвав винних у кризі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО покладає відповідальність за парламентську кризу, відсутність уряду і Конституційного Суду на депутатів нової Верховної Ради України та лідерів парламентських партій і блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу, присвяченому 10-й річниці прийняття Конституції України.

“Десяту річницю української Конституції країна зустріла без Конституційного Суду, без дієздатного парламенту і нового уряду. Відповідальність за це лежить виключно на депутатах нової Верховної Ради, на лідерах партій та блоків, через недалекоглядну позицію яких заблоковано роботу парламенту”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

“Боляче, що новообрані депутати дають привід суспільству і світу обговорювати їх безвідповідальність і непримиренність. Приводу для блокування залу немає, і в цьому виснажливому протистоянні не буде переможців. Бо щодня через таку політику втрачає Україна. Найкращий спосіб у політиці вирішувати складні питання - це сідати за стіл переговорів”, - зазначив Президент.

У цьому контексті він наголосив на своїй ініціативі провести 3 липня політичний круглий стіл за участю парламентської більшості та опозиції, під час якого обговорити питання, пов’язані з парламентською кризою і відновленням роботи українського парламенту.

Зазначивши, що 28 червня 1996 року, у ніч прийняття Конституції, в українському парламенті перемогли мудрість, патріотизм та національний інтерес, В.ЮЩЕНКО підкреслив: “Ті самі мудрість, патріотизм та відповідальність за Україну сьогодні як ніколи потрібні українським політикам”.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня лідери фракцій коаліції після зустрічі з Президентом повідомили, що круглий стіл з метою врегулювання конфліктної ситуації у Верховній Раді між більшістю та опозицією розпочнеться у понеділок, 3 липня, об 11.00 у приміщенні парламенту.