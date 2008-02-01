Огризко хоче, щоб Європа скасувала візи до Євро-2012

Як заявив міністр закордонних справ Володимир Огризко під час загальних інформаційних зборів Європейської бізнес-асоціації, українська сторона хотіла б вирішити запровадження безвізового режиму з Євросоюзом до 2012 року. Тоді в країні відбуватиметься фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу.

Наразі ж українські дипломати зосереджуються на угодах про малий прикордонний рух із країнами-сусідами, які входять до «шенґену», повідомляє Радіо Свобода .

За повідомленням посольства України у Польщі, ці країни вже погодили умови видачі дозволів у рамках малого прикордонного руху.

Тепер сторони мають намір визначити категорії громадян, які будуть одержувати такі дозволи безкоштовно.

Україна й Польща домовилися продовжити переговори щодо розміру прикордонної зони та інших питань найближчим часом у Києві.

Україна сподівається підписати угоду з Польщею про малий прикордонний рух у лютому.

Схожа угода в України вже діє з Угорщиною і готується зі Словаччиною.