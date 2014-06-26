У ПАРЄ прогнозують збільшення кількості біженців з Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили, виступаючи на засіданні ПАРЄ, народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс.

Так, Джемілєв відзначив зростання біженців з Криму.

«Попри заклики Меджлісу не залишати батьківщину ні за яких обставин, кількість біженців продовжує збільшуватись», - відзначив Джемілєв.Читайте такожУ Криму озброєні люди захопили медресе

Він додав, що сьогодні в Криму згортаються демократичні свободи. Зокрема, за словами Джемілєва, парламент і засоби масової інформації повністю контролюються окупаційною владою, суди і прокуратура мають «бутафорські функції».

Також Джемілєв заявив, що Крим перетворюється на базу з підготовки терористів для перекидання їх в інші регіони України. Почастішали випадки безслідного зникнення людей, які так чи інакше висловлювали невдоволення окупаційним режимом.

Джемілєв висловив надію, що ПАРЄ зможе вплинути на зменшення масштабного беззаконня, що відбувається в Криму.

Мужнієкс у своєму виступі також висловив стурбованість у зв'язку із зростанням біженців, оцінити кількість яких, за його словами, на сьогодні неможливо.Читайте такожОкупанти Криму "наділили" так звану самооборону статусом народної дружини

Він прогнозує, що кількість біженців збільшуватиметься.

«Ми прогнозуємо, що найближчими місяцями відплив населення з Криму збільшуватиметься, батьки хочуть, аби діти закінчили свій навчальний рік», - сказав Мужнієкс.

Як повідомляв УНІАН, за даними помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шімоновіча, в Україні зафіксовано понад 46 тисяч внутрішніх біженців.Читайте такожКількість вимушених переселенців в Україні досягла 46 тисяч - ООН

«На 23 червня Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 46 тисяч 100 внутрішньо переміщених осіб, 11 тис. 500 осіб - з Криму і майже 34 тис. 600 - зі сходу».

За даними Мінсоцполітики України, на сьогодні в країні зареєстровано 10,5 тис. переселенців з АР Крим і міста Севастополя.