На Донеччині за останні три години поновилися атаки терористів на блокпости АТО

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Дмитро Тимчук.

За його даними, з автоматичних гранатометів АГС-17 і гранатометів РПГ був обстріляний блок-пост №3 під Слов'янськом. Втрат серед силовиків немає.

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Також з 16.45 протягом півтори години терористи обстрілювали блок-пост сил АТО на перетині доріг на Слов'янськ і Красний Лиман. Обстріл вівся з мінометів. Поранено 2 військовослужбовців.

Десантники вступили у вогневий контакт з бойовиками біля залишеного раніше блок-поста №1. Блок-пост повернувся під контроль сил АТО.

В даний час ведеться обстріл терористами опорного пункту сил АТО біля н.п.Тараны (Донецька область, Шахтарський район) .