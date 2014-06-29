До кордонів України продовжує прибувати військова техніка РФ

За останню добу поблизу кордону України та на адміністративному кордоні з АР Крим продовжувалося зосередження військової техніки РФ, а також подальші спроби терористів блокувати дії прикордонних підрозділів.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Так, уночі з 27 на 28 червня на блокпосту ЗС РФ, в районі газоросподільчої станції с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області, ще додатково з’явилась реактивна установка залпового вогню «Град» та комплекс типу «С-300». На передніх позиціях спостерігаються ПЗРК та гармата.

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Колона автомобільної техніки Держприкордонслужби разом із підрозділами ЗС України близько 8 години ранку 28 червня була атакована на Луганщині з використанням не лише стрілецької зброї, але й фугасних мін, які були закладені заздалегідь. Прикордонники прийняли бій та дали відсіч. В результаті обстрілу 2 прикордонника поранені, пошкоджено військову техніку. Втрати терористів встановлюються.

З 23.30 до 23.50 28 червня також на Луганщині був обстріляний з мінометів опорний пункт Держприкордонслужби в наслідок якого 1 прикордонник зазнав поранення.