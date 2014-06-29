Сили АТО знешкодили засідку терористів на Луганщині
20:52, 29 червня 2014Політика
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Бойовики мали намір здійснити напад на колону українських військових.
REUTERS
Сили АТО знешкодили засідку терористів на Луганщині та затримали трьох проросійських бойовиків. Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на прес-центр антитерористичної операції.
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У полонених найманців забрали зброю: 7 ручних реактивних протитанкових гранатометів, кулемет Калашникова та набої. Бойовики мали намір скоїти напад на колону українських військових, щоби завадити постачанню харчів та боєприпасів на українські блокпости.
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