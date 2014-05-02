Аваков: співробітники ДАІ знищили засідку терористів у районі АТО

У районі проведення антитерористичної операції Слов'янськ-Краматорськ співробітники ДАІ знищили засідку терористів.

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Заступник начальника департаменту ДАІ України повернувся з бійцями з розвідки, виконавши завдання, у штабний табір АТЦ. Машина прострелена у кількох місцях. Офіцери знищили засідку терористів. Такі працівники автоінспекції - наші!"- написав Аваков і додав фото українських силовиків.

За словами міністра, їм винесено подяку.

"Полковник Олексій Єршов, майор Олександр Малихін, капітан Михайло Зленко. Виніс подяку. У відповідь: Служимо народу України!" - додав Аваков.

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