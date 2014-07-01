До Слов’янська рухається колона важкої артилерії - журналіст
01:20, 01 липня 2014Політика
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У напрямку Слов’янська просувається велика колона української бронетехніки.
Під Слов'янськ везуть важку техніку / фото Євромайдан
Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Саймон Островскі, повідомляє 5 канал.
У колоні, за його словами, були важкі самохідні гаубиці та ракетні установки залпового вогню "Ураган".
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Згодом з’явились аматорські фото та відео колони важких автоплатформ, які перевозять бронетехніку.
На оприлюднених кадрах можна розпізнати 152-мм самохідні гаубиці МСТА-С та броньовану ремонтно-евакуаційну машину із чіткими синьо-жовтими прапорцями на бортах.
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