До Слов’янська рухається колона важкої артилерії - журналіст

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Саймон Островскі, повідомляє 5 канал.

У колоні, за його словами, були важкі самохідні гаубиці та ракетні установки залпового вогню "Ураган".

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Згодом з’явились аматорські фото та відео колони важких автоплатформ, які перевозять бронетехніку.

На оприлюднених кадрах можна розпізнати 152-мм самохідні гаубиці МСТА-С та броньовану ремонтно-евакуаційну машину із чіткими синьо-жовтими прапорцями на бортах.