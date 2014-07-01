Олійник не бачить необхідності покидати Україну

Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН, відповідаючи на запитання з приводу того, чи збирається він покинути Україну, в разі якщо парламент дасть згоду на позбавлення його депутатських повноважень.

Він зазначив: “Ви задали не просте запитання. Якщо йде все по закону, є можливість захищатися, не треба нікуди бігати. Я не маю намірів бігати, але якщо буде йти якась спроба просто знайти не винного, а крайнього, то завжди задумаєшся».

В той же час він зазначив, що йому “нема куди тікати і бажання немає, бо тут у мене родина, діти”.

Читайте такожУ фракції ПР розкол: її ряди залишили Повалій, Олійник і ще 18 нардепів

Олійник додав, що не бачить підстав для порушення проти нього кримінальної справи Генеральною прокуратурою України.

За його словами, якщо прокуратура діє по закону і звинувачує його в тому, що законопроекти вносилися на замовлення тодішнього президент Віктора Януковича, то тоді мають бути докази, що була змова, “але таких доказів немає”.

Олійник назвав дивною ситуацію, що йому одному доводиться відповідати “за всю владу”.

Олійник зазначив, що на сьогодні він “багато речей переосмислив”. “Це мої вчинки, за які несу відповідальність перед Богом”, сказав він і зазначив, що йому зараз не комфортно в парламенті: “Коли мене питають, чим ти там займаєшся: “несу покарання Господнє”.

Олійник також наголосив, що є неправдивою інформація, що нібито він відкупився від слідства, як заявляють деякі депутати.

Він зазначив, що ходить до прокуратури на допити тоді, коли його викликають.

Як повідомляв УНІАН, щодо народного депутата від Партії регіонів Олійника відкрито провадження за фактом фальсифікації підрахунку голосів під час пленарного засідання парламенту, яке відбулося 16 січня 2014 року.

Тоді тодішні провладні фракції ухвалили "в ручному режимі" ряд законів, що обмежували конституційні права і свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала співробітників спецпідрозділу "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.