Парубій: Росія може напасти будь-якої ночі

Про це заявив в ефірі "Свободи слова" секретар РНБО Андрій Парубій, пише Українська правда.

Він наголосив, що Україна готується до того, що РФ може вдатись до прямого залучення у конфлікт своїх військ.

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"Ми розуміємо, що може бути задіяне безпосереднє висунення російських військ. І ми розуміємо, що це може статись у будь-який момент і в будь-яку ніч", - заявив секретар РНБО.

Проте, за словами Парубія, "це не має бути для нас стримуючим фактором для того, щоб ми захищали свою землю, свою територію і своїх людей від російських бойовиків, російських мародерів, які діють на Сході".