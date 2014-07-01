Парубій: Росія може напасти будь-якої ночі
22:37, 01 липня 2014Політика
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Росія може у будь-який момент перейти до відкритої військової агресії проти України.
REUTERS
Про це заявив в ефірі "Свободи слова" секретар РНБО Андрій Парубій, пише Українська правда.
Він наголосив, що Україна готується до того, що РФ може вдатись до прямого залучення у конфлікт своїх військ.
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"Ми розуміємо, що може бути задіяне безпосереднє висунення російських військ. І ми розуміємо, що це може статись у будь-який момент і в будь-яку ніч", - заявив секретар РНБО.
Проте, за словами Парубія, "це не має бути для нас стримуючим фактором для того, щоб ми захищали свою землю, свою територію і своїх людей від російських бойовиків, російських мародерів, які діють на Сході".
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