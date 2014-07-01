США підтримують рішення Порошенка про продовження АТО - Держдеп

Про це заявила представник Держдепартаменту Марі Харф, пише РИА Новости.

"Так, ми підтримуємо", - сказала Харф, відповідаючи на питання кореспондента.

За її словами, Порошенко був прихильником мирного плану та припинення вогню, проте бойовики на сході України перемир'я не дотримувалися.

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На питання, чи вважають США, як і раніше, що українські військові демонструють " стриманість, варту захвату" при проведенні силової операції, Харф відповіла: "Так, так і є".

За її словами, держсекретар США Джон Керрі говорив з Порошенком по телефону в понеділок, висловив підтримку його зусиллям "підтримання порядку", а також децентралізації, політичного діалогу та амністії.