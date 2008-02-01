Литвин вважає неминучим конфлікт між Тимошенко та Ющенком

Конфлікт між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО є неминучим.

Таку думку в інтерв`ю агентству УНІАН висловив лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що на сьогодні є «ревнощі, а потім вони перейдуть у протистояння». На його думку, сьогодні в Україні спостерігається намагання українських політиків «помітити все політичне поле». «Не встигли виплатити заощадження, як уже прийнялися ощасливлювати людей житлом», - сказав В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що сьогодні відбувається змагання, «хто швидше продекларує, що він буде вирішувати конкретну проблему», а вже для вирішення цієї проблеми «енергія розподілятиметься за залишковим принципом».

В.ЛИТВИН вважає, що це є свідченням того, що «в активну фазу вступила президентська виборча кампанія». За його словами, «конфлікт неминучий». В.ЛИТВИН наголосив, що «у політичній барлозі два ведмеді ніколи не вживуться». Він додав, що «це безвідносно до конкретних осіб».

За його словами, у такій ситуації, коли навіть в одній політичній силі є дві сильні особистості, «хтось когось повинен з’їсти». «Це закони, мабуть, і природи, і політики», - додав він.

Як наголосив В.ЛИТВИН, хотілося б, щоб в Україні було порозуміння між першими особами, між політичними силами, що дозволило б зберегти стабільність, але це «у сфері бажаного, а не дійсного».