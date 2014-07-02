ВР відхилила законопроект щодо боротьби із браконьєрством

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у першому читанні проголосували 145 народних депутатів з 254, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося додати до списку мисливських тварин шакала; в список заборонених знарядь лову додати капканоподобные знаряддя лову; встановити, що селекційний та вибірковий діагностичний відстріл вовка, єнотовидного собаки та лисиці проводиться без лімітів на їх використання.

Крім того, законопроект покликаний привести Закон України «Про мисливське господарство та полювання» у відповідність з Конвенцією Про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі».Читайте такожЧитайте такожВР планує заборонити пересувні зоопарки та дельфінарії без природної морської води

Крім цього, Верховна Рада України не підтримала проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (щодо виконання міжнародної Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів)» (№2017).

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у першому читанні проголосували 164 народних депутатів із 264 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося внести доповнення до статті 20 Закону України «Про мисливське господарство та полюваннях», якими забороняється полювання із застосуванням свинцевого шроту на водно-болотних угіддях міжнародного значення.

Такі зміни, наголошується в пояснювальній записці, відповідають міжнародної Угоди про збереження афро-євразійських водно-болотних птахів.