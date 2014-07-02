У МЗС розповіли про журналістів з РФ, які працюють на Донбасі без акредитації та розпізнавальних знаків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Ми категорично відкидаємо спроби президента Росії звинуватити українську владу у ніби-то “цілеспрямованій роботі з ліквідації представників преси”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що Україна чітко дотримується демократичних норм і принципів забезпечення свободи ЗМІ та вживає усіх необхідних заходів для забезпечення належних умов для роботи представників вітчизняних та іноземних ЗМІ в Україні.

Читайте такожУ паспорті загиблого під Донецьком російського оператора немає відмітки про перетин кордону - ЗМІ

“Факти загибелі іноземних журналістів в зоні АТО ретельно розслідуються українськими правоохоронними органами, винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що попередній аналіз ситуації, під час якої загинув оператор російського “Першого каналу” Анатолій Клян, дає підстави говорити про сумнівність поспішних звинувачень російської сторони та покладення провини за цей інцидент на українських військових.

Перебийніс наголосив, що, за наявними даними, обстріл, внаслідок якого загинув Клян, відбувся далеко від місця дислокації сил АТО, українських силовиків в зоні обстрілу не було.

Крім того, за словами Перебийніса, поїздка журналістів, яку організувала так звана прес-служба терористичної організації “Донецька народна республіка”, здійснювалася з порушенням законодавства України та елементарних норм індивідуальної безпеки.

Читайте такожУкраїнські військові роблять усе можливе для безпеки журналістів - РНБО

Представники російських ЗМІ не мали офіційної акредитації при оперативному штабі АТО, що є необхідної вимогою для роботи іноземних ЗМІ в зоні проведення операції. Автобус російських журналістів не мав позначок “Преса”, пасажири також були без необхідних розпізнавальних знаків щодо належності до ЗМІ та засобів індивідуального захисту — касок, бронежилетів.

Перебийніс також зазначив, що загиблий оператор російського «Першого каналу”, за наявними даними, взагалі перебував на території України нелегально.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня на Донбасі загинув оператор російського "Першого каналу" Анатолій Клян.

За фактом його загибелі відкрито провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Читайте такожУ Донецьку загинув оператор російського телеканалу

Встановлено, що оператор російського телеканалу отримав проникаюче поранення черевної порожнини, перебуваючи у районі військової частини біля селища Опитне Ясинуватського району Донецької області. Журналіст, 1946 року народження, помер під час реанімаційних заходів у міській лікарні № 18 Донецька.

В МЗС РФ звинуватили силові структури України у загибелі оператора російського «Першого каналу».