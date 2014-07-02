Президент доручив МЗС підготувати і узгодити з ЄС план ратифікації Угоди про асоціацію



Як повідомляє прес-служба Глави держави про це він сказав під час зустрічі з лідерами депутатських фракцій та груп Верховної Ради.

Читайте такожРумунія першою з країн ЄС ратифікувала УА України, Грузії та Молдови

«Після цього ми зацікавлені якнайшвидше пройти процедуру ратифікації, дотримуючись всіх регламентних норм», - сказав Глава держави.

Нагадаємо, 27 червня в Брюсселі президент України Петро Порошенко підписав економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи створення зони вільної торгівлі. Український парламент у цілому має два місяці для її ратифікації.