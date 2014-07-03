США: продовження АТО на Донбасі пов'язане з тим, що Росія підтримує терористів

Про це в середу заявив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ми поважаємо рішення влади України підтримувати порядок в країні", - сказав Ернест.

За його словами, США також "вітають прагнення Порошенка" проводити конституційні реформи. Представник Білого дому звернув увагу на готовність українського президента відновити перемир'я, якщо терористи складуть зброю.

Читайте такожСША підтримують рішення Порошенка про продовження АТО - Держдеп

Як стверджує Ернест, "на жаль, підтримувані Росією сепаратисти не дотримувалися угоди про перемир'я". За його словами, "одностороннє припинення вогню не працює".

"Протягом 10 днів, поки тривало перемир'я, ми спостерігали інциденти", - зазначив представник Білого дому, поклавши всю провину за них на бойовиків.

Адміністрація США стверджує, що Росія підтримує терористів на Донбасі, і вимагає від Москви змінити цей курс.

Ернест назвав позицію Москви двозначною. "Ми вітаємо заяви російської сторони, які викликають схвалення. Але розраховуємо на те, що вони будуть підкріплені діями", - сказав Ернест.

"Ми продовжуємо чинити тиск на президента Путіна і на Росію з тим, щоб вони припинили підтримувати ополченців і закликали їх скласти зброю", - зазначив представник Білого дому.