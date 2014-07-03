Підписаний указ про призначення Косюка першим заступником голови АП

16:09, 03 липня 2014
Політика
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Глава держави Петро Порошенко призначив Юрія Косюка першим заступником голови адміністрації президента (АП).

Юрий Косюк назначен первым заместителем председателя АП / фото http://www.vinnitsa.info

Текст відповідного указу №559/2014 оприлюднено на сайті президента. "Призначити Косюка Юрій Анатолійовича першим заступником голови адміністрації президента України", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що в АП Юрій Косюк буде займатися координацією дій і підвищенням рівня керованості силовим блоком.

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