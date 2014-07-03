Підписаний указ про призначення Косюка першим заступником голови АП
16:09, 03 липня 2014Політика
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Глава держави Петро Порошенко призначив Юрія Косюка першим заступником голови адміністрації президента (АП).
Юрій Косюк призначений першим заступником голови АП / фото http://www.vinnitsa.info
Текст відповідного указу №559/2014 оприлюднено на сайті президента. "Призначити Косюка Юрій Анатолійовича першим заступником голови адміністрації президента України", - йдеться в документі.
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Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що в АП Юрій Косюк буде займатися координацією дій і підвищенням рівня керованості силовим блоком.
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