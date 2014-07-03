Підписаний указ про призначення Косюка першим заступником голови АП

Глава держави Петро Порошенко призначив Юрія Косюка першим заступником голови адміністрації президента (АП).

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