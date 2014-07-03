В МВС підтвердили інформацію про оголошення Азарова у розшук

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили поширену раніше інформацію.

На сайті МВС зазначено, що Азаров переховується від органів прокуратури.

Читайте такожГПУ розслідує 28 справ щодо зловживання владою Януковичем та іншими екс-чиновниками

Як повідомляв УНІАН, 18 червня виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махніцький заявив, що ГПУ розслідує 28 кримінальних проваджень за фактами зловживання владою та розкрадання бюджетних коштів колишнім президентом Віктором Януковичем та іншими колишніми високопоставленими чиновниками.

За його словами, в цих провадженнях фігурують син колишнього президента Олександр Янукович, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, колишній перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, голова НБУ Сергій Арбузов, міністр агрополітики Микола Присяжнюк, міністри юстиції Олександр Лавринович, Олена Лукаш та інші колишні високопоставлені посадові особи.