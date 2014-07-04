У Луганській області знаходиться 20 танків і 122 одиниці бронетехніки з Росії – Стець

Про це в ефірі ”5 каналу” сказав керівник управління інформаційної безпеки Нацгвардії Юрій Стець, передає Еспресо.TV.

“Сьогодні український повітряний простір перетнуло два російських гелікоптери Мі-8 і один Мі-24. Так само сьогодні зафіксовано з боку Росії пересування чотирьох КАМАзів з бойовиками”, - повідомив він.

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Він розповів, що на території Луганської області знаходяться 20 танків і 122 одиниці бронетехніки, які так само до нас потрапили з боку Росії.

За його словами, в містах, які сьогодні були очищені від бойовиків, була знайдена кредитна картка російського банку з переказами всередині Російської Федерації.