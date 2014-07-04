Царьов разом з російськими політиками планував анексію Криму та теракти в Україні - СБУ
16:47, 04 липня 2014Політика
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Колишній народний депутат Олег Царьов, якого оголошено в розшук українськими правоохоронними органами, брав участь у нарадах за участю вищого керівництва РФ з підготовки терористичних актів на території України і анексії Криму.
У СБУ вважають, що Царьов брав участь у нарадах щодо підготовки терактів в Україні / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, сказав голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
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“Ми підтверджуємо, що ця людина особисто брала участь в нарадах в Москві щодо скоєння терористичних актів на нашій території. І ми підтверджуємо, що один з радників президента РФ разом з ним планував військову агресію і на території Криму”, - сказав голова СБУ.
Він зазначив, що Царьов буде знайдений і допитаний з приводу своїх вчинків.
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