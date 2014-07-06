У звільнених від терористів містах люди масово здають зброю - РНБО
13:44, 06 липня 2014Політика
1 0
У РНБО зазначають, що на Донбасі спостерігається масова здача зброї.
REUTERS
У східних областях України на звільнених силами Антитерористичної операції (АТО) від терористів територіях спостерігається масова здача зброї людьми.
Читайте такожНа Луганщині між терористами сталася перестрілка - РНБО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
”Зафіксована масова здача зброї на територіях, де дислокувалися бойовики”, - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter