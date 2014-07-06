У звільнених від терористів містах люди масово здають зброю - РНБО

У східних областях України на звільнених силами Антитерористичної операції (АТО) від терористів територіях спостерігається масова здача зброї людьми.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

”Зафіксована масова здача зброї на територіях, де дислокувалися бойовики”, - сказав він.