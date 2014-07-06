Нормальне життя у Слов'янську буде відновлено найближчим часом - Тарута

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це Тарута заявив сьогодні під час робочої поїздки північчю регіону.

У прес-службі відзначили, що в рамках виконання вчорашнього доручення Кабміну України щодо відновлення систем життєзабезпечення населених пунктів, які постраждали під час антитерористичної операції, Тарута у Святогорську провів робочу нараду, в якій також взяв участь голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

Читайте такожТерористи не залишають Україну, вони просто переміщуються - Тарута«Вже вирішена проблема вивезення сміття зі Слов'янська і Краматорська, організована доставка продуктів харчування. В цілому нормальне життя тут буде відновлено найближчим часом», - сказав голова ОДА.

Тарута також запевнив, що найближчого тижня в цих містах буде відновлена робота органів Держказначейства. Крім того, впродовж тижня, впевнений він, там вдасться повністю відновити електропостачання і зв'язок.

У прес-службі повідомили, що Тарута сьогодні також планує відвідати деякі звільнені напередодні населені пункти.

Нагадаємо, українські силовики встановили повний контроль над чотирма містами Донецької області, зокрема Слов'янськом і Краматорськом.