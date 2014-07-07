Нацгвардія захопила арсенал терористів: зброю російського виробництва

В адміністративних будівлях міста багато патронів для снайперських гвинтівок. Журналістам продемонстрували такий патрон калібру 12,7 мм, яким стріляли в українських солдатів.

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Фахівці відзначають, що подібні боєприпаси пробивають наскрізь бронежилети 4-го класу захисту.

Як повідомив міністр Арсен Аваков, бійці другого резервного батальйону Національної гвардії України захопили цілий арсенал терористів.

«Новітні ПЗРК «Стріла», міни, гранатомети – все російського виробництва, з відповідними документами. Склад був у підвалі церкви. Вивозили в базовий табір на двох вантажівках. І доведеться зробити ще дві ходки», – повідомив глава МВС України.