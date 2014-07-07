Сьогодні московський суд вирішить, чи продовжувати арешт режисеру Олегу Сенцову

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, кінорежисера Олега Сенцова 11 травня в Сімферополі затримали співробітники ФСБ. Згодом його доставили в московську тюрму «Лефортово».

28 травня, директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс повідомив, що 27 травня українська сторона отримала від РФ ноту, в якій коротко інформується, що українці підозрюються в організації терористичної діяльності, підготовці злочинів, незаконному придбанні та носінні зброї.

Також у Росії називають затриманих українців членами "Правого сектора", хоча це заперечують як самі затримані, так і "Правий сектор".

Він підкреслив, що Україна вимагає звільнити своїх громадян, оскільки злочини, які їм інкримінуються, є "абсолютним абсурдом".

Звільнити Сенцова просять і багато його колег і правозахисники, які вважають його "політичним в'язнем". На їхню думку, звинувачення проти нього сфабриковані, а режисер - активний учасник Автомайдану - був затриманий за свою громадянську позицію. За нього заступилися відомі європейські режисери і Союз кінематографістів Росії.