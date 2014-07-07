До Донецька вдалось втекти лише дрібним групам терористів - прес-офіцер АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дмитрашківський заявив із зони проведення АТО по скайп-зв'язку з учасниками брифінгу в Києві.

“Колона терористів була обстріляна, був нанесений авіаційний удар. Було знищено 7 одиниць техніки. Якщо якась частина бойовиків і просочилася, то без важкої техніки, без танків, без БРДМ, без БТР. Всі ці машини були знищені. Вдалося втекти лише дрібним групам”, - сказав Дмитрашківський.

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Він додав, що в терористів, які перебувають у Донецьку, немає багато одиниць важкої військової техніки, а також немає даних, що таку техніку і боєприпаси до неї терористи в останні дні могли отримати з території Росії.

“На сьогоднішній день важка техніка у терористів є в невеликій кількості. І ми готові знищити її, коли будемо готові нанести удар без шкоди для мирного населення. Інформації щодо переходів кордону технікою або особовим складом з боку Російської Федерації немає”, - сказав Дмитрашківський.

Окрім того, він повідомив, що наразі достеменно невідомо, скільки бойовиків було знищено у Краматорську та Слов'янську. “Бойовиків ніхто не підраховував, деякі з них знаходяться там, де вони загинули”, - сказав Дмитрашківський.

Разом з тим, за його словами, у цих містах знайдено дуже багато зброї та боєприпасів: “Понад 100 одиниць мін, як піхотних, так і протитанкових”.

Також Дмитрашківський повідомив, що вчора ввечері по лісосмузі поблизу Луганського аеропорту був завданий авіаційний удар, оскільки з цієї лісосмуги в останні півтори доби терористи вели обстріл з установок “Град” по аеродрому. Після авіаудару обстріл аеропорту припинився.

Дмитрашківський додав, що в разі повторення спроби обстрілу аеропорту Збройні сили готові знову завдати авіаційний удар.