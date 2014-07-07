У Харківській області невідомі обстріляли товарний потяг

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС на Південній залізниці, інцидент стався близько 6.00.

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Правоохоронці встановили, що на перегоні «Зміїв-Занки» машиніст вантажного поїзда почув підозрілий звук, схожий на хлопок. Після прибуття поїзда на станцію «Занки» була оглянута цистерна і виявлена в ній вм'ятина розміром близько метра.

При огляді місця події співробітники міліції встановили, що близько 6.00 на зазначеному перегоні з лісового масиву, впритул наближеного до залізниці, із зброї, яке зараз встановлюється, був зроблений постріл по залізничній цистерні, яка рухалася в складі вантажного поїзда. В результаті пострілу відбулося механічне пошкодження цистерни. Поїзд не зупинявся, і порушення графіка руху на цій ділянці залізниці не було.

З місця події вилучені речові докази, які будуть передані на експертизу з метою ідентифікації зброї, встановлюються свідки та очевидці.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").