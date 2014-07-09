ЄС сьогодні розширить дію санкцій другої фази проти Росії у зв’язку з ситуацією в Україні
Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) сьогодні планує розширити дію санкцій другої фази, ухваливши рішення, хто саме буде включений до списку осіб, яким заборонено в’їзд до ЄС та чиї активи будуть заморожені у зв’язку з ситуацією в Україні.
Як повідомили власного кореспондента УНІАН у Зовнішній службі ЄС, засідання COREPER розпочнеться у другій половині дня, а рішення буде ухвалено ввечері.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня члени COREPER, оцінивши ситуацію в Україні, ухвалили рішення продовжити подальші обмежувальні заходи при збереженні існуючої легальної бази (другої фази) стосовно санкцій у зв'язку з ситуацією в Україні.
Читайте такожКиїв закликав ЄС негайно ввести санкції проти Росії"Вивчивши ситуацію в Україні на відповідність ключовим вимогам ЄС, як це зазначено у висновках Ради ЄС від 27 червня і в світлі останніх подій, у тому числі, враховуючи дипломатичні заходи, COREPER в принципі вирішив продовжити додаткові цілеспрямовані обмежувальні заходи при збереженні існуючої законодавчої бази. Деталі будуть опрацьовані протягом наступного засідання у середу", - повідомив УНІАН європейський дипломат за результатами засідання.