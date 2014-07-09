Бійці Нацгвардії затримали помічника терориста "Чечена", який намагався виїхати з України
15:38, 09 липня 2014Політика
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Командування Національної гвардії України повідомило про затримання Андрія Лєвіна.
Нацгвардія затримала помічника терориста Чечена / Ігор Савчук / Facebook.com
На Донеччині бійці Нацгвардії затримали помічника терориста Чечена.
Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України
"Сьогодні 9 липня о 14-00 на блокпосту біля прикордонного населеного пункту Новоазовськ Донецької області, де несуть службу бійці Національної гвардії України затриманий Андрій Лєвін, який є помічником терориста Чечена", - наголошується у повідомленні.
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Зазначається, що зловмисник намагався виїхати за межі території України, але був затриманий нацгвардійцями.
Наразі з затриманим працюють компетентні органи.
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