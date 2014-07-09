Бійці Нацгвардії затримали помічника терориста "Чечена", який намагався виїхати з України

15:38, 09 липня 2014
Політика
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Командування Національної гвардії України повідомило про затримання Андрія Лєвіна.

Ігор Савчук / Facebook.com

На Донеччині бійці Нацгвардії затримали помічника терориста Чечена. 

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України

"Сьогодні 9 липня о 14-00 на блокпосту біля прикордонного населеного пункту Новоазовськ Донецької області, де несуть службу бійці Національної гвардії України затриманий Андрій Лєвін, який є помічником терориста Чечена", - наголошується у повідомленні. 

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Зазначається, що зловмисник намагався виїхати за межі території України, але був затриманий нацгвардійцями.

Наразі з затриманим працюють компетентні органи.

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