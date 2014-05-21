У Маріуполі процвітає мародерство, місцевими бойовиками керує «Чечен»

У Маріуполі зараз процвітає мародерство, а вулицями міста ходять озброєні люди. Про це сьогодні на прес-конференції розповів заступник командира батальйону «Азов» Ярослав Гончар, повідомляють Новости Донбасса.

«Зараз у місті Маріуполі виставлені так звані добровільні народні дружини. Вони складаються з робітників, які працюють на заводах Ахметова. Виникає питання, чому їх не було до 10 травня? Озброєні люди зараз не прикриваючись ходять по місту Маріуполю, там процвітає мародерство. Вони представляються силовим блоком «Донецької народної республіки». Керівником силового блоку є людина на прізвисько «Чечен», - заявив Гончар.

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