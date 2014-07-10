На Черкащині сформують будівельну бригаду для відбудови Слов’янська

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, про це 9 липня під час візиту до Слов’янська сказав голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, куди він приїхав передати гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Голова ОДА Ткаченко вважає, що сьогодні всі регіони України мають сприяти реалізації мирного плану президента Петра Порошенка та долучитися до відбудови зруйнованих террористами міст. У Слов’янську він відвідав соціальні об’єкти міста, які потребують значного ремонту – школи, дитячий інтернат, пологовий будинок та лікарню.Читайте такожВлада обіцяє відбудувати пошкоджені школи та дитсадки Слов'янська до 1 вересня

Крім того, голова Черкаської ОДА передав жителям Слов’янська гуманітарну допомогу від Черкащини – продукти харчування, ліки першої необхідності, одяг, іграшки дітям. Також він роздав місцевим жителям національні прапори, один з яких встановили на будівлі УСБУ, де кілька днів тому висів російський триколор та базувався штаб терористів. А бійцям першого резервного батальйону Національної гвардії, який дислокується на горі Карачун поблизу Слов’янська, голова ОДА передав тепловізори.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня чотири вантажівки з 40 тоннами гуманітарної допомоги для звільнених від терористів міст Донеччини і Луганщини з Черкас відправилися на схід країни.