Україна передала ЄС проект плану імплементації Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

“Зараз почнеться бюджетний процес, чи виділять гроші на євроінтеграційні реформи в сьогоднішньому бюджеті, це велике питання. Тому зараз підготовлений проект національного плану імплементації, ми його неофіційно вже передали Європейській комісії для перших коментарів і розгляду”, - сказав Клімкін.

За його словами, президент України розглядає можливість підготовки і реалізації національної програми імплементації угоди.

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Клімкін повідомив, що національний план буде схвалений постановою Кабінету міністрів. “Це буде важливий орієнтир, але це не буде вмонтовано в законодавство України, якщо це буде національна програма, то вона буде прийматися як закон у Верховній Раді і потім ніхто в бюджетному процесі не скаже, що ми не надамо грошей на євроінтеграційні реформи”, - сказав Клімкін.

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Він зазначив, що в деяких нових країнах — членах ЄС була розроблена саме національна програма. “Якщо ми це реалізуємо в наступні тижні, то це буде ідеальна опція”, - додав він.