Україна передала ЄС проект плану імплементації Угоди про асоціацію
Україна неофіційно передала на розгляд Європейської комісії проект національного плану імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
“Зараз почнеться бюджетний процес, чи виділять гроші на євроінтеграційні реформи в сьогоднішньому бюджеті, це велике питання. Тому зараз підготовлений проект національного плану імплементації, ми його неофіційно вже передали Європейській комісії для перших коментарів і розгляду”, - сказав Клімкін.
За його словами, президент України розглядає можливість підготовки і реалізації національної програми імплементації угоди.
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Клімкін повідомив, що національний план буде схвалений постановою Кабінету міністрів. “Це буде важливий орієнтир, але це не буде вмонтовано в законодавство України, якщо це буде національна програма, то вона буде прийматися як закон у Верховній Раді і потім ніхто в бюджетному процесі не скаже, що ми не надамо грошей на євроінтеграційні реформи”, - сказав Клімкін.
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Він зазначив, що в деяких нових країнах — членах ЄС була розроблена саме національна програма. “Якщо ми це реалізуємо в наступні тижні, то це буде ідеальна опція”, - додав він.