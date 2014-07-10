Порошенко змінив керівника Слов’янської РДА

Президент України Петро Порошенко звільнив Петра Бєлоконова з посади голови Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області.

Відповідне розпорядження розміщене на сайті глави держави. Читайте такожПорошенко планує створити антикорупційне бюро Іншим розпорядженням Порошенко призначив Андрія Крищенка т,в.о. голови Слов’янської РДА.

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