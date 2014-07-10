Порошенко змінив керівника Слов’янської РДА
19:47, 10 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Петра Бєлоконова з посади голови Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області.
Петро Порошенко / Фото УНИАН
Відповідне розпорядження розміщене на сайті глави держави.
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Іншим розпорядженням Порошенко призначив Андрія Крищенка т,в.о. голови Слов’янської РДА.
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