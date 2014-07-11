У Луганську з'явилися російські танки Т-72 - журналіст
11:17, 11 липня 2014Політика
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У Луганську з'явилися російські танки Т-72.
У Луганську бачили Т-72 / liveguns.ru
Про це повідомив журналіст Сергій Іванов, посилаючись на інформацію, отриману від військових.
"Інформація від військових в Луганському аеропорту: "Сьогодні в Луганськ увійшли російські Т-72. Не Т-64 (типу віджали), а саме Т-72", - написав він у Твіттері.
Раніше УНІАН повідомляв, що за свідченнями очевидців, кожного дня з Ростовської області через кордон в Україну їдуть російські танки.
Інформація від військових в Луганському аеропорту: "Сьогодні в Луганськ увійшли російські Т-72. Не Т-64 (типу віджали), а саме Т-72" #границаназамке
- Sergiy Ivanov (@applecrysis) July 11, 2014
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