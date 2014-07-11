У Луганську з'явилися російські танки Т-72 - журналіст

Про це повідомив журналіст Сергій Іванов, посилаючись на інформацію, отриману від військових.

"Інформація від військових в Луганському аеропорту: "Сьогодні в Луганськ увійшли російські Т-72. Не Т-64 (типу віджали), а саме Т-72", - написав він у Твіттері.

Раніше УНІАН повідомляв, що за свідченнями очевидців, кожного дня з Ростовської області через кордон в Україну їдуть російські танки.