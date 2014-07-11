В МЗС України допускають, що адвокатом Савченко може бути не лише громадянин РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс повідомив журналістів у Києві.

Він зауважив, що зараз триває пошук адвоката для Савченко.

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“В неї буде інший адвокат... З Росії він чи не з Росії - буде той адвокат, якому ми довіряємо, якому буде довіряти родина Савченко”, - сказав Перебийніс.

Він також нагадав, що Україна продовжує вимагати допустити до Савченко консула.

“РФ не виконує міжнародні норм, і це стосується не тільки однієї Савченко, досі не допустили нашого консула до Олега Сенцова. Два місяці ми цього вимагаємо, більше 25 дипломатичних нот. Жодної відповіді ми не отримали.

Так само третій день ми вимагаємо зустрічі з нашою громадянкою. І це не тільки наше право, а вимога, яка міститься в міжнародних консульських конвенціях”, - сказав Перебийніс.

Він наголосив, що Україна залучатиме міжнародні організації та представників різних країн для тиску на Росію з метою виконання нею міжнародних зобов'язань.

“Наша мета - визволити Савченко із в'язниці і повернути її додому”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня.

Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі у Воронежі.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а при перевірці документів в одному з населених пунктів була затримана. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів у Луганській області, які загинули в зоні проведення бойових дій.

9 липня президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про невідкладні заходи з повернення в Україну Савченко. До процесу звільнення льотчиці залучено МЗС, Генеральну прокуратуру і Міністерство юстиції.

10 липня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна шукає для льотчиці Надії Савченко, яка перебуває в СІЗО у Воронежі, відомого російського адвоката.

“Росія надала можливість Надії Савченко мати державного адвоката. Для нас це все одно проблема, у нас немає довіри, і ми тепер намагаємося знайти відомого російського адвоката, який зможе захищати Надію під час судового процесу… Це критичне питання”. - сказав Клімкін.