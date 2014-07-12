Штаб АТО отримав нове підтвердження підтримки терористів Росією

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, після одного з обстрілів військ АТО бойовиками неподалік кордону з Росією на залишених ними позиціях виявили міномети російського виробництва.

"Там же знайдена велика кількість залишків сухих пайків російського виробництва, чохол на шолом старого зразка Збройних сил Росії з маркуванням належності до військової частини 17-ї окремої мотострілецької бригади", - написав він.

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"Згодом було встановлено, що міномети були завезені в Україну з території Росії", - додав Селезньов.

"Після перетину державного кордону з Україною, артилерійські підрозділи з території РФ, пересувалися автомобільним транспортом, піднялися 1200-1500 м по лісопосадці та пшеничному полю на північ від кордону, розгорнули дві мінометні батареї, та в період з 01.45 по 02.05 11.07.2014 року здійснили обстріл розташування підрозділів ЗС України. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув і п’ятьох було поранено", - написав він.

За словами речника штабу АТО, командування антитерористичної операції має достатні докази, відео- й фотоматеріали слідів перетину державного кордону держави та застосування зброї проти військовослужбовців Збройних Сил України.