СБУ затримала винних у падінні вертольота сил АТО - Луценко

Про це повідомив позаштатний радник Президента Юрій Луценко в ефірі "Шустер Live".

"СБУ в Дружківці затримала керівника терористичної групи "Гроза", громадянина України Карцева Павла Олександровича на прізвисько "Гроза". А в Білій Церкві Київської області був затриманий його спільник Черниш", - сказав він.

Читайте такожПід Слов'янському бойовики збили український вертоліт Мі-8, загинули 9 осіб

За словами Луценка, затримані повідомили, що виконували накази "міністра оборони" ДНР Ігоря Гіркіна (Стрєлка).

Як повідомляв УНІАН, 24 червня під Слов'янськом Донецької області терористи збили з ПЗРК український вертоліт Мі-8, в результаті чого загинули 9 військовослужбовців, включаючи 3 членів екіпажу, що перебували на борту.

За даними в.о. начальника управління по роботі з особовим складом Збройних сил України Олександра Розмазніна, "на борту цього вертольота разом з нашими військовослужбовцями були офіцери СБУ"