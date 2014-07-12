На Луганщині триває важке протистояння між терористами і українськими силовиками

13:26, 12 липня 2014
Політика
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Під Зеленопіллям Луганської області триває збройне протистояння між терористами і українськими силовиками.

/ УНИАН

В районі населеного пункту Зеленопілля Луганської області, неподалік кордону з РФ, триває збройне протистояння між терористами та українськими силовиками.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Під Зеленопіллям також триває бойове протистояння”, - сказав Лисенко.

Він пояснив, що неподалік розташована ділянка кордону, через яку терористи перевозили з Росії бойову техніку та озброєння, тому вона дуже важлива для терористів.

Цю ділянку зараз намагаються перекрити та утримати Збройні сили України.

Водночас він спростував інформацію про те, що бойові підрозділи в цьому районі не отримують допомоги. За словами Лисенка, допомога їм надається, в тому числі з повітря.

Речник РНБО також зазначив, що в умовах бойових дій, які тривають біля Зеленопілля, складно звести укріплення. 

“Там зараз важко, дійсно”, - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, вночі 11 липня терористи обстрілювали з установок «Град» позиції сил антитерористичної операції біля села Зеленопілля в Луганській області з боку державного кордону з Росією. У Міноборони повідомили, що внаслідок цих обстрілів загинуло 19 військовослужбовців, 93 отримали поранення.

Пізніше дружина офіцера 24-ї моторизованої бригади повідомила УНІАН, що військовослужбовці під Зеленопіллям Луганської області продовжують вести бій і потребують термінової допомоги.

За її словами, близько 14.00 на телефонний зв’язок з нею вийшов її чоловік, який вижив під час обстрілу. Він розповів, що обстріл почався о 4.40 ранку, що внаслідок нього весь табір військовиків розгромлено, вбито більш як 50 чоловіків, понад 100 поранено. Також згоріла частина військової техніки та боєприпаси.

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