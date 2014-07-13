На Луганщині бійці АТО відбили напад терористів

22:56, 13 липня 2014
Політика
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Біля Антрациту (Луганська обл.) сили АТО зачистили вогневі позиції супротивника, який силами двох батарей 120-мм мінометів обстрілював командний пункт окремої механізованої бригади.

Фото Олександр Клименко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив  спікер АТО Владислав Селезньов.  

"Після проведення контрдій силами АТО і зачистки вогневих позицій противника було виявлено 12 слідів від плит міномету 120-мм та 1 слід від плити міномету 82-мм. Також на вогневих позиціях бойовиків було вилучено: 120 мм міну, пакет метальних зарядів, чохол на каску камуфляжу ЗС РФ, вишибні заряди, набір сухого пайку російського виробництва", - йдеться у повідомленні.

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Після контрдій з боку українських військовослужбовців бойовики спішно рушили у бік державного кордону України.

"На українському полі залишилось 12 слідів від коліс автомобільного транспорту", - зазначив Селезньов.

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