Консул України спробує зустрітись із полоненою льотчицею Савченко

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров, пише Gazeta.ua.

"Ми сподіваємося, що наш консул зможе відвідати Надію Савченко в місці її тримання, в місці позбавлення волі, і тоді будемо відпрацьовувати механізм щодо її звільнення", - зазначив Олефіров.

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За його словами, дуже важливо, щоб консул почув особисто від Савченко, як вона потрапила у воронезьке СІЗО.

Дипломат також наголосив, що досі український консул не був допущений до нашої льотчиці, тому насправді невідомо, чи вона взагалі жива, і якщо жива, чи здорова.

"Ця людина – громадянка України, яка була вкрадена на території України і невідомо яким чином потрапила на територію Російської Федерації", - заявив Олефіров.

Нагадаємо, 31-річна льотчиця Савченко воювала на сході України у складі добровольчого батальйону "Айдар" і в червні потрапила в полон до сепаратистів під містом Щастя Луганської області. 8 липня вона виявилася в Росії у воронезькому СІЗО.