Консул України спробує зустрітись із полоненою льотчицею Савченко
У понеділок консул України в Росії спробує зустрітись із льотчицею Надією Савченко, яку утримує російська влада у СІЗО Воронежа.
Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров, пише Gazeta.ua.
"Ми сподіваємося, що наш консул зможе відвідати Надію Савченко в місці її тримання, в місці позбавлення волі, і тоді будемо відпрацьовувати механізм щодо її звільнення", - зазначив Олефіров.
Читайте такожДо Савченко четвертий день не пускають консула України
За його словами, дуже важливо, щоб консул почув особисто від Савченко, як вона потрапила у воронезьке СІЗО.
Дипломат також наголосив, що досі український консул не був допущений до нашої льотчиці, тому насправді невідомо, чи вона взагалі жива, і якщо жива, чи здорова.
"Ця людина – громадянка України, яка була вкрадена на території України і невідомо яким чином потрапила на територію Російської Федерації", - заявив Олефіров.
Нагадаємо, 31-річна льотчиця Савченко воювала на сході України у складі добровольчого батальйону "Айдар" і в червні потрапила в полон до сепаратистів під містом Щастя Луганської області. 8 липня вона виявилася в Росії у воронезькому СІЗО.