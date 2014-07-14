Росія планує ввести свої війська в Україну 15 липня - Тимчук

Про це на брифінгу повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень і координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук, повідомляє "Острів".

"За минулі вихідні ми отримали вичерпні підтвердження про це і можемо сказати про це впевнено. В Ростовську область прибувають підрозділи групи спецназу, це розвідувально-диверсійні групи штатних бригад спецназу ГРУ російського. За нашими даними, командири підрозділів зорієнтовані на їх введення в Україну 15 числа. Ця дата неодноразово зустрічалась в тій інформації, що ми отримували", - повідомив він.

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Тимчук також зазначив, що на сьогоднішній день вирішується питання про те, під яким виглядом будуть вводитися підрозділи в Україну.

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"То їх орієнтують, що вони будуть називатися миротворцями і Росія готується ввести свої так звані миротворчі сили в Україну", - підкреслив експерт.

Він назвав це "відчуттям агонії терористів на Донбасі" і спробами Росії врятувати ситуацію будь-яким чином.