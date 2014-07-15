Донецького священика УГКЦ визволили з полону

10:31, 15 липня 2014
Політика
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Донецький священик УГКЦ Сергій Кульбака, якого на початку липня захопили у полон терористи, нині перебуває на волі, і його життю нічого не загрожує.

Священик УГКЦ на свободі / УНІАН

Про це на своїй Facebook-сторінці написав протестантський пастор Сергій Косяк, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

«Дорогі брати і сестри, і всі хто молився і переймався долею греко-католицького священика отця Тихона (Сергія Кульбаки). О. Тихон звільнений і перебуває у безпечному місці», - повідомив він.

Косяк повідомив, що «емоційний стан його (священика) дуже пригнічений, фізично так само виснажений. Коли я спілкувався з ним, він плакав ридма як дитина. Не вдаючись у подробиці звільнення і умови прибування у полоні, але людина кілька разів дивилася в очі смерті, і можливо вже з нею погодилася, слава Богу, о. Тихон живий і на волі».

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області виявлено могилу з тілами двох священиків і двох синів одного з них.

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Також відомо, що перед смертю загиблих катували за те, що вони приносили їжу солдатам української армії.

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