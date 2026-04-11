Україна повернула додому 175 полонених воїнів

Відбувся пасхальний обмін полоненими. Додому повернулися як військовослужбовці, так і цивільні.

Напередодні Великодня відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 182 особи, серед яких як військові, так і цивільні, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних", – зазначив він.

За його словами, це воїни, які захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. "Більшість перебувала в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома", – написав Зеленський.

Він подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і тим самим наближає повернення наших людей. "Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", – підкреслив президент України.

Оновлено о 14:29. Керівник Офісу президента Кирило Буданов написав в Telegram, що серед звільнених вояків – більшість, хто перебував у полоні з 2022 року, зокрема героїчні оборонці Маріуполя. "Вдома також – 25 офіцерів, визволити яких було вкрай складним завданням, але вся команда Коордштабу впоралась, вчергове досягла результату", - підкреслив він.

Буданов подякував партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів за сприяння у проведенні Великоднього обміну.

При цьому наголосив, що найближчим часом будуть ще добрі новини.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що напередодні світлого свята Великодня, відбувся 72-й обмін полоненими.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року. Ще одна приємна новина - вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати", - сказано в повідомленні.

Сказано, що більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Сказано, що вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки.

Сказано, що сьогодні повернулися 7 цивільних громадян України, які були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році.

Зазначається, що усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Як повідомляв УНІАН, попередній обмін полоненими відбувся 5 березня 2026 року. Тоді повернулися 200 захисників Маріуполя, Донецької, Луганської, Харківської областей та Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

