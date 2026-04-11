Ставка спрацювала: скільки насправді коштує американський аналог 'Шахеда'

США переходять до масового дешевого озброєння. Дрон LUCAS став новим етапом у військовій доктрині Пентагону.

Сполучені Штати вперше використали власний аналог іранського дрона-камікадзе під час операції "Епічна лють" на Близькому Сході. Йдеться про безпілотник LUCAS, який фактично є копією концепції іранського Shahed.

Як пише Defence Express, новий дрон уже отримав позитивні відгуки, а в Центральному командуванні ЗС США (CENTCOM) його назвали "незамінним". Вартість одного апарата оцінюється приблизно у 35 тисяч доларів, що робить його значно дешевшим за традиційні високоточні боєприпаси.

Від ідеї до бою – менш ніж за два роки

Розробка LUCAS стартувала ще за адміністрації Джо Байден, але значно пришвидшилася після того, як Україна передала США зразок "Шахеда" для вивчення на початку 2024 року.

Відео дня

Уже в липні 2025 року дрон вперше представили публічно, а наприкінці року США розгорнули першу ескадрилью в рамках оперативної групи Task Force Scorpion Strike.

За словами колишнього посадовця Пентагону Майкла К. Горовіца, від моменту появи ідеї до бойового застосування минуло менше двох років – надзвичайно швидкий темп для американської оборонної системи.

Десятки мільйонів замість мільярдів

Горовіц зазначає, що проєкт LUCAS коштував відносно недорого за військовими мірками – "десятки мільйонів доларів", а не мільярди, як у випадку традиційних програм озброєнь.

"Ідея була не в тому, щоб створити кращу версію, а щоб зробити дешеву систему, де кількість стає якістю", – пояснив він.

Нова концепція війни

На відміну від попереднього підходу Пентагону, який робив ставку на дорогі високотехнологічні системи, LUCAS став прикладом переходу до масового та дешевого ударного озброєння.

Американські військові визнають, що цей тип дронів не є "революційною зброєю", але він суттєво розширює можливості армії та дозволяє масштабувати удари за рахунок кількості.

Що далі

Наразі США планують нарощувати виробництво LUCAS, шукати вузькі місця у ланцюгах постачання та вдосконалювати конструкцію. Паралельно подібні програми запускають і інші країни, зокрема Туреччина, яка також працює над власним аналогом "Шахеда".

