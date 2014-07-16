Порошенко привітав Україну з 24-ю річницею проголошення Декларації про державний суверенітет

Як зазначається у зверненні, «сьогодні 24-та річниця прийняття Декларації про державний суверенітет України. Ухвалення цього документа стало потужним поштовхом до відродження української незалежності, засвідчило наше споконвічне прагнення бути господарями на своїй землі та чітко окреслило історичний вибір українців - творення самостійної демократичної правової держави. Більшість положень Декларації є засадничими для розвитку новітньої України і покладені в основу її Конституції».

За словами Порошенка, «сила національного духу та єдність у визначальні історичні моменти допомагали нам здолати всі труднощі на шляху розбудови і зміцнення державності. Наразі наша країна переживає суворі випробування. Але я твердо переконаний - український народ дасть гідну відповідь на всі виклики сьогодення. Ми обов’язково переможемо».

«Суверенна і соборна Україна стане сучасною європейською державою - заможною і сильною. Бажаю усім миру, добра та злагоди», - йдеться у зверненні президента.

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Як повідомляв УНІАН, Декларація про державний суверенітет України - документ про проголошення державного суверенітету України, була прийнята Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року.

У преамбулі Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

Проголошувалося, що Україна має своє громадянство, де «всі громадяни рівні перед законом, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять». Громадяни всіх національностей становлять народ України.

Декларація проголошувала економічну самостійність України. У документі підкреслювалося намір створити банківську, цінову, фінансову, митну та податкову системи, сформувати державний бюджет, а при необхідності ввести власну грошову одиницю.

Декларація визнавала самостійність республіки у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації.

Україна проголошувала свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не буде брати участі у військових блоках і зобов'язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Декларація проголошувала право України безпосередньо реалізувати відносини з іншими державами, укладати з ними договори, обмінюватися дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами.